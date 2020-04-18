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В Башкирии шесть человек сбежали из больницы, не пройдя полное обследование

Их принудительно госпитализируют

УФА, 18 апреля. /ТАСС/. Кировский районный суд Уфы по исковому заявлению главного санитарного врача Башкирии вынес решение о принудительной госпитализации шести человек, покинувших больницу без полного обследования. Об этом журналистам сообщили в пятницу в объединенной пресс-службе судов республики.

"Согласно материалам дел, шесть административных ответчиков не прошли медицинское обследование в полном объеме и покинули территорию медицинского учреждения после введения режима изоляции. <…> Приняты решения об удовлетворении шести административных исков, в соответствии с которыми каждого из шести ответчиков решено принудительно поместить под медицинское наблюдение в медучреждение на определенный срок при отсутствии клинических проявлений болезни и получении медучреждением двукратного отрицательного анализа", - сказано в сообщении.

Всего судом было рассмотрено семь дел, по одному из них в удовлетворении административного иска отказано. Ответчики апеллировали тем, что их официально отпустили на домашнюю самоизоляцию. Решения должны быть исполнены незамедлительно, добавили в пресс-службе.

По состоянию на пятницу, в регионе зарегистрировано 213 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли восемь человек. По данным управления Роспотребнадзора по республике, выявлены три очага распространения вируса - это больницы в Уфе и Белебее и психоневрологический интернат Нефтекамска. Частично или полностью на карантин из-за коронавируса закрыты 11 медицинских учреждений.

Теги
РоссияБашкортостанПандемия коронавируса нового типа
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