В Ингушетии меценат обеспечил сотрудников ГИБДД 10 тыс. защитных масок и перчаток

МАГАС, 17 апреля. /ТАСС/. Меценат в Ингушетии обеспечил местных сотрудников ГИБДД, проводящих регулярное патрулирование населенных пунктов во время режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса, более 10 тыс. защитных масок, перчаток и антисептиков, также с помощью бизнесмена продуктовыми наборами обеспечили 100 малоимущих семей, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Один из бизнесменов выделил средства для приобретения и раздачи необходимых средств защиты (масок, перчаток и антисептиков) в количестве более 10 тыс. штук для сотрудников ГИБДД республики, которые в период самоизоляции остаются на своих постах и регулярно патрулируют города и села. Также благодаря помощи мецената было роздано мясо и продовольствие 100 малоимущим семьям", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается, следующий этап помощи от мецената ориентирован на медицинских работников региона. "В данный момент в республику идет еще партия из 17 тыс. масок, около 10 тыс. перчаток, антисептических средств и противочумных костюмов, которые будут переданы для медицинских работников и врачей в медучреждения республики", - уточняет пресс-служба.

По информации оперштаба региона, на 17 апреля в республике 191 подтвержденный случай заболевания коронавирусом, из них госпитализированы 118 человек, 22 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, 9 человек - на аппаратах ИВЛ. За период пандемии, в республике умерли 4 человека с коронавирусом.