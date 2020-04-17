В СФ организуют общественное обсуждение вопросов возмещения морального вреда

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сенаторы организуют общественное обсуждение разработанной адвокатами методики определения размера возмещения морального вреда для решения проблемы назначения судом символических компенсационных сумм. Об этом сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

"В ближайшие дни мы выносим данную методику [расчета морального вреда] на общественное обсуждение, в котором, разумеется, должны принять участие не только судьи, адвокаты, профессиональные юристы других специализаций, но и все желающие россияне. Интерактивный опрос будет организован на ресурсах Совета Федерации, к 1 июля мы подведем его итоги и определим, каким именно нормативным актом будет утверждаться полученный результат", - сказала Рукавишникова на заседании комитета в пятницу.

Она пояснила ТАСС, что обсуждение предполагается провести на сайте телеканала Совета Федерации "Вместе-РФ". Кроме того, по словам сенатора, заинтересованным органам власти и структурам, включая Минюст РФ и адвокатские палаты, будет предложено разместить методику на своих ресурсах для обсуждения. "Нам важно получить разрез мнений различных социальных групп. Затем все отзывы мы проанализируем и примем дальнейшее решение", - сказала Рукавишникова.

Парламентарий отметила, что методика расчета морального вреда была предложена профессиональным юридическим сообществом и обсуждалась ранее на площадке Совета Федерации. Она отметила, что идет дискуссия о размерах понижающих и повышающих коэффициентов, которые должны применяться при рассмотрении судом каждого конкретного дела. "А они зависят в том числе от степени вины в случившемся как виновного, так и самого потерпевшего, от других обстоятельств происшествия. Полноценно возместить утрату здоровья или жизни деньгами невозможно, но ввести определенные стандарты, приближающие нас к уровню определенной социальной справедливости, вполне реально", - сказала Рукавишникова.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас высказал мнение, что компенсация морального вреда в России - "чистой воды профанация". "Многие люди не идут в суд, хотя очевидно для этого есть все основания, потому что суд превращается в спектакль, который виновные лица используют в своих интересах. А суммы, которые начисляются, символические. То, что нужно менять подход к этому вопросу, абсолютно согласен", - сказал сенатор.

По его мнению, суммы, которые сейчас назначают, "скорее, работают на руку тем, кто продолжает таким образом тиражировать свое противоправное поведение".

О методике

В рекомендациях СФ по итогам прошедшего круглого стола, посвященного теме компенсации морального вреда, в частности, предложен механизм исчисления размеров компенсации при посягательствах на жизнь, здоровье и физическую неприкосновенность человека. "Предлагаемый подход базируется на критериях определения размера компенсации морального вреда, установленных Гражданским кодексом РФ, и, по мнению разработчиков, позволяет разумно и справедливо скорректировать размер итоговой компенсации к индивидуальным обстоятельствам конкретного дела", - говорится в документе.

При этом отмечается, что "представленная методика "мягкой" стандартизации не лишает суд свободы усмотрения в определении размера компенсации, но позволяет в определенной степени унифицировать практику разрешения споров, что позволит достичь цели обеспечения социальной справедливости".

Согласно документу, Министерству юстиции РФ рекомендовано определить в срок до 1 июля мнение федеральных органов исполнительной власти о возможности использования методических рекомендаций в правоприменительной практике, а также способах их нормативно-правового закрепления. Свою позицию предложено высказать и Верховному суду РФ.