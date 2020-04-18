В ЦФО штрафуют жителей за нарушение самоизоляции

ТАСС, 18 апреля. Власти регионов Центрального федерального округа (за исключением Москвы и Московской области) в связи с увеличением количества случаев заражения коронавирусом вводят дополнительные ограничения на въезд в отдельные города, а также штрафы от 1 до 30 тыс. рублей для жителей, нарушивших режим обязательной самоизоляции. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службах областных правительств и оперштабов.

За последние сутки в регионах ЦФО выявлен 281 случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов инфекционных больниц, а также тех, кто получает медицинскую помощь на дому и находится в состоянии легкой степени тяжести - 2 180 человек.

Первые штрафы и самоизоляция для приезжих

В четверг и пятницу в Курской и Костромской областях, где регламент назначения штрафов за нарушение режима обязательной самоизоляции утвердили на текущей неделе, составили первые протоколы об административных правонарушениях. В Курской области за соблюдением самоизоляции следят порядка 500 патрулей из сотрудников УМВД, Росгвардии и МЧС. Размер штрафа для жителей колеблется от 1 до 30 тыс. рублей. В Костромской области штрафы доходят до 12 тыс. рублей

"Десять административных уже рассмотрены. Двум гражданам вынесены предупреждения, восьми начислены штрафы. В их числе штрафы в размере 6,10 и 12 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе администрации Костромской области. За 16 апреля в регионе составили 43 протокола об административном правонарушении, наложили 8 штрафов.

В качестве одной из мер борьбы с распространением коронавируса штрафы за нарушение режима самоизоляции утвердили и в Липецкой области. Штрафы - от 1 до 5 тыс. рублей для физлиц и от 100 до 300 тыс. рублей для юридических лиц - планируется взимать с нарушителей режима самоизоляции и пропускного режима с смс-оповещением, введенного с 17 апреля в Липецке, Чаплыгине, Ельце и Задонске. Составлять протоколы о нарушении будут органы местного самоуправления. Рассматривать дела о таких правонарушениях будут административные комиссии. Также 17 апреля перечень тех, кто может составлять протоколы при нарушении правил режима повышенной готовности, утвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

К 17 апреля из-за ухудшения эпидемиологической обстановки решение об обязательной самоизоляции на срок в 14 дней для приезжих из других регионов России приняли в Тульской и Курской областях. Подобные меры уже действуют во всех регионах ЦФО, кроме Ярославской и Тверской областей. Кроме того, в Тверской области к уже закрытым для свободного въезда городам Удомля и Конаково в пятницу прибавились закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) Солнечный и Озерный. Въезд разрешен лишь проживающим и работающим на территориях ЗАТО.

Изоляция беременных, карантин в больницах и домах престарелых

В Ивановской области за минувшие сутки умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом и выявлены еще 13 случаев заражения, в том числе среди медиков больницы в Кохме, которые, как предполагают в региональном депздраве, заразились от пациента. В связи с этим решается вопрос о закрытии Кохомской больницы на карантин. В Ярославской области временно приостановили госпитализацию в отделение неврологии Рыбинской гoрoдскoй больницы № 1 после подтверждения у сотрудника коронавируса. Воронежские дома-интернаты для инвалидов и пожилых, где проживают около 4,5 тыс. человек и работают порядка 4 тыс. сотрудников, также переходят на полную изоляцию.

В Тамбовской области обязательный режим самоизоляции приняли для беременныхя жительниц региона, которые продолжают работать на различных предприятиях. При этом в случае официального трудоустройства выплата заработной платы на время изоляции для них сохраняется.

"Руководителям всех организаций Тамбовской области обеспечить временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы беременных с обеспечением режима их самоизоляции", - говорится в постановлении администрации региона.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в связи с большим количеством просьб по открытию малых предприятий сообщил, что при соблюдении всех мер безопасности власти региона решили возобновить работу большинства компаний из сектора малого бизнеса. "Это те МСП, в которых контакты минимальны и угроза заражения тоже. Салоны красоты в списке, но не все услуги разрешены и прописаны особые условия работы. Обязательны предварительная запись, маски, перчатки для посетителей, загрузка залов не более 50%", - уточнил Миронов.

В Ярославской области разрешили возобновить работу мастерским по ремонту, полиграфиям, такси, ветеринарным клиникам, ломбардам, нотариальным конторам, кадастровым и геодезическим организациям, архивным учреждениям, автосалонам и мойкам. Несмотря на это крупные культурные мероприятия в условиях пандемии продолжают переносить на более поздний срок. В их числе Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета, который традиционно проводится в мае в Ярославле. На время действующих ограничений Ярославская филармония предлагает посмотреть записи концертов фестиваля прошлых лет.