{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник

Как сообщил премьер-министр, таких клиник по всей стране будет более 60, в них дополнительно развернут 45 тыс. коек
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Более 60 федеральных клиник в регионах России будут задействованы в лечении больных с коронавирусом, в них развернут дополнительно 45 тыс. коек. Об этом в пятницу заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Сегодня мною подписано распоряжение правительства о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник, которое определяет, какие медицинские организации будут помогать больным коронавирусом. Таких клиник по всей стране будет более 60, в них дополнительно развернут 45 тыс. коек", - сказал Мишустин.

По словам премьера, для оснащения и переоснащения этих коек регионам и федеральным органам власти выделено более 36 млрд рублей. "Прошу руководителей регионов, министерств и ведомств организовать работу так, чтобы эти средства максимально быстро дошли до получателей, и проконтролировать их целевое использование", - сказал Мишустин.

Также премьер-министр поручил Минздраву "вести постоянный мониторинг использования коечного фонда в регионах и еженедельно докладывать о ситуации в правительство".

Открытие новой инфекционной больницы в Москве и многофункционального медцентра Минобороны в Нижнем Новгороде, которые были построены за считанные недели, Мишустин назвал хорошим примером оперативной и слаженной работы. "Нам надо и дальше создавать новые резервы, чтобы быть готовыми к любому развитию событий", - подчеркнул глава кабмина. Он напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина, согласно которому все койко-места - и имеющиеся, и только формируемые - должны быть оснащены необходимым оборудованием, а отделения и больницы - ключевыми специалистами.

Ремонт дорог

Мишустин потребовал оперативнее завершать ремонт дорог, ведущих к медицинским учреждениям.

"Более 800 магистралей, ведущих к медицинским учреждениям, включены в программы модернизации в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", часть из них уже отремонтированы. Важно в максимально короткие сроки завершить эту работу", - указал председатель правительства на заседании президиума Координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

Глава кабинета министров подчеркнул, что "дороги к медицинским учреждениям сейчас - приоритет". "Нужно обустроить дорожное полотно, пешеходные переходы, установить светофоры, барьерные ограждения, нанести разметку", - перечислил Мишустин. Он уточнил, что "такие задачи стоят в том числе в Крыму, в Ставропольском и Хабаровском краях, в Новосибирской, Свердловской, Нижегородской, Самарской, Костромской областях и в ряде других регионов". Премьер-министр добавил, что "очень важно уделить внимание строителям, которые работают на этих дорогах, обеспечить их безопасность, своевременно проводить медицинские обследования".

"Очень важно, чтобы до медицинских учреждений можно было доехать удобно и быстро, для этого нужно максимально оперативно привести в порядок или построить заново дороги, которые ведут к медицинским учреждениям" - отметил Мишустин.

Он напомнил, что недавно президент РФ давал поручения отработать возможность субъектов принимать больных из других регионов, в том числе, с выездом за ними бригад скорой помощи и санитарных автомобилей. "Для этого нужно иметь хорошую дорожную сеть", - пояснил председатель правительства.

Сбор данных

Глава кабмина также поручил обеспечить регулярный сбор и обобщение данных, связанных с борьбой с коронавирусом, для предоставления в кабмин дважды в неделю.

"Сейчас нам особенно важно получать полную информацию по коронавирусу, прежде всего данные о диагностике и тестировании граждан для своевременного выявления заболевших, о количестве коек, которые регионы разворачивают в своих больницах, об оснащении медицинских организаций оборудованием для лечения заболевших. Эти сведения позволят без промедления реагировать на изменение ситуации и направлять ресурсы туда, где они особенно нужны", - сказал Мишустин.

"Поручаю Министерству здравоохранения и Министерству промышленности и торговли России, начиная с сегодняшнего дня, обеспечить сбор и обобщение данных", - распорядился премьер.

Эти сводные данные Мишустин поручил представлять в правительство дважды в неделю. "Прошу (вице-премьера) Дмитрия Николаевича Чернышенко взять это на особый личный контроль", - добавил глава правительства.

Мишустин отметил, что для этих целей будет использоваться единый информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Он добавил, что формы отчетности были подготовлены и утверждены.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Италии из-за коронавируса за сутки умерли 575 человек
Заразились 3 493 человека
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС