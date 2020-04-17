Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Более 60 федеральных клиник в регионах России будут задействованы в лечении больных с коронавирусом, в них развернут дополнительно 45 тыс. коек. Об этом в пятницу заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Сегодня мною подписано распоряжение правительства о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник, которое определяет, какие медицинские организации будут помогать больным коронавирусом. Таких клиник по всей стране будет более 60, в них дополнительно развернут 45 тыс. коек", - сказал Мишустин.

По словам премьера, для оснащения и переоснащения этих коек регионам и федеральным органам власти выделено более 36 млрд рублей. "Прошу руководителей регионов, министерств и ведомств организовать работу так, чтобы эти средства максимально быстро дошли до получателей, и проконтролировать их целевое использование", - сказал Мишустин.

Также премьер-министр поручил Минздраву "вести постоянный мониторинг использования коечного фонда в регионах и еженедельно докладывать о ситуации в правительство".

Открытие новой инфекционной больницы в Москве и многофункционального медцентра Минобороны в Нижнем Новгороде, которые были построены за считанные недели, Мишустин назвал хорошим примером оперативной и слаженной работы. "Нам надо и дальше создавать новые резервы, чтобы быть готовыми к любому развитию событий", - подчеркнул глава кабмина. Он напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина, согласно которому все койко-места - и имеющиеся, и только формируемые - должны быть оснащены необходимым оборудованием, а отделения и больницы - ключевыми специалистами.

Ремонт дорог

Мишустин потребовал оперативнее завершать ремонт дорог, ведущих к медицинским учреждениям.

"Более 800 магистралей, ведущих к медицинским учреждениям, включены в программы модернизации в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", часть из них уже отремонтированы. Важно в максимально короткие сроки завершить эту работу", - указал председатель правительства на заседании президиума Координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

Глава кабинета министров подчеркнул, что "дороги к медицинским учреждениям сейчас - приоритет". "Нужно обустроить дорожное полотно, пешеходные переходы, установить светофоры, барьерные ограждения, нанести разметку", - перечислил Мишустин. Он уточнил, что "такие задачи стоят в том числе в Крыму, в Ставропольском и Хабаровском краях, в Новосибирской, Свердловской, Нижегородской, Самарской, Костромской областях и в ряде других регионов". Премьер-министр добавил, что "очень важно уделить внимание строителям, которые работают на этих дорогах, обеспечить их безопасность, своевременно проводить медицинские обследования".

"Очень важно, чтобы до медицинских учреждений можно было доехать удобно и быстро, для этого нужно максимально оперативно привести в порядок или построить заново дороги, которые ведут к медицинским учреждениям" - отметил Мишустин.

Он напомнил, что недавно президент РФ давал поручения отработать возможность субъектов принимать больных из других регионов, в том числе, с выездом за ними бригад скорой помощи и санитарных автомобилей. "Для этого нужно иметь хорошую дорожную сеть", - пояснил председатель правительства.

Сбор данных

Глава кабмина также поручил обеспечить регулярный сбор и обобщение данных, связанных с борьбой с коронавирусом, для предоставления в кабмин дважды в неделю.

"Сейчас нам особенно важно получать полную информацию по коронавирусу, прежде всего данные о диагностике и тестировании граждан для своевременного выявления заболевших, о количестве коек, которые регионы разворачивают в своих больницах, об оснащении медицинских организаций оборудованием для лечения заболевших. Эти сведения позволят без промедления реагировать на изменение ситуации и направлять ресурсы туда, где они особенно нужны", - сказал Мишустин.

"Поручаю Министерству здравоохранения и Министерству промышленности и торговли России, начиная с сегодняшнего дня, обеспечить сбор и обобщение данных", - распорядился премьер.

Эти сводные данные Мишустин поручил представлять в правительство дважды в неделю. "Прошу (вице-премьера) Дмитрия Николаевича Чернышенко взять это на особый личный контроль", - добавил глава правительства.

Мишустин отметил, что для этих целей будет использоваться единый информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Он добавил, что формы отчетности были подготовлены и утверждены.