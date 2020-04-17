Поправку об ужесточении наказания за киберпреступления внесут в Думу в весеннюю сессию

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Поправка в УК РФ об ужесточении ответственности для киберпреступников будет подготовлена и внесена в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил ТАСС первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Кожин, который выступил с данной инициативой на заседании верхней палаты в пятницу.

"Пока конкретных предложений по размеру наказания нет, все это будет в самое ближайшее время анализироваться, изучаться, в достаточно короткий срок будут подготовлены конкретные предложения. Внесение [законопроекта в Госдуму] планируется в весеннюю сессию", - сказал Кожин.

Как отметил Кожин на заседании, ситуация с пандемией привела к тому, что практически вся жизнь россиян переходит в цифровое пространство, "на все это быстро отреагировали киберпреступники". Он, в частности, привел в пример случаи DDoS-атак в ходе работы по введению спецпропусков в Москве, о которых мэр столицы Сергей Собянин ранее докладывал президенту РФ Владимиру Путину. По словам Кожина, сейчас, "как грибы после дождя", появляются мошеннические сайты, где людям, в частности, предлагают защитные маски и оплату больничных.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после выступления Кожина на заседании поручила комитетам палаты по обороне и безопасности, а также по конституционному законодательству и госстроительству подготовить поправки в УК РФ об ужесточении ответственности для киберпреступников.