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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп заявил, что число умерших от коронавируса в КНР выше, чем официально сообщает Пекин

Президент США также сообщил, что число умерших намного больше, чем в США

ТАСС, 17 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что статистика по умершим от коронавируса нового типа в Китае, которую официально опубликовали власти КНР, не соответствует действительности.

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"Китай только что объявил об удвоении числа смертей от "невидимого врага" (имеется в виду коронавирус нового типа - прим. ТАСС). [На самом деле] оно намного больше, а также намного больше, чем в США, даже близко не сопоставимо!" - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

В пятницу орган по контролю и предотвращению эпидемий провинции Хубэй пересмотрел число умерших от коронавируса нового типа в Ухане. Оно увеличилось почти на 1 290 - до 3 869 случаев. Новые данные связаны с пересмотром статистики на ранней стадии распространения эпидемии, когда из-за лавинообразного роста заболеваемости и неспособности медицинских учреждений справиться с наплывом пациентов не было возможности зафиксировать все случаи заражения.

Согласно последним сведениям, число инфицированных в Китае составило 84 149, умерли 4 642 человек. В США заразились 672 303, умерли 33 898.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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