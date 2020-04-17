Число умерших с коронавирусом превысило во Франции 18 тыс. человек

ПАРИЖ, 17 апреля. /ТАСС/. Эпидемия коронавирусной инфекции привела во Франции к гибели 18 681 человека. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции генеральный директор Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон. Трансляцию его пресс-конференции провело министерство здравоохранения на своей странице в Twitter.

"В госпиталях умерли 11 479 человек, в домах престарелых и других социально-медицинских учреждениях - еще 7 203. В целом с начала эпидемии в стране умерли 18 681 человек", - сказал глава Главного управления здравоохранения. Он отметил, что 82% умерших - это люди старше 70 лет.

Согласно его данным, в реанимацию за сутки поступили 243 человека, что меньше показателя предыдущего дня в 270 человек. Всего в палатах интенсивной терапии и реанимации находятся 6 027 больных.

Всего госпитализированы 31 190 заболевших, что составляет уменьшение показателя за сутки на 115 человек. "Это пока что очень небольшое снижение показателя. Всем нам следует продолжать неукоснительно соблюдать меры по карантину", - подчеркнул Саломон.

Выздоровели и вернулись домой с начала эпидемии 34 420 человек, причем 1620 - только за минувшие сутки. "Это очень важно, это хорошие новости", - подчеркнул генеральный директор Главного управления здравоохранения.

"Распространение вируса во Франции остается на высоком уровне", - подчеркнул Жером Саломон.