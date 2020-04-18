{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Кировская область направит 165 млн рублей на оснащение госпиталей

В регионе собираются приобрести более 200 единиц медоборудования

КИРОВ, 18 апреля. /ТАСС/. Власти Кировской области направят 165 млн рублей из федерального бюджета на оснащение медицинским оборудованием новых инфекционных госпиталей для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из областного бюджета уже потратили 95 млн рублей на ремонт и перепрофилирование лечебных корпусов. Об этом сообщил в пятницу глава региона Игорь Васильев на совещании о ходе строительства медучреждений в регионах, которое провел президент РФ Владимир Путин.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"На проведение ремонтных работ и перепрофилирование лечебных корпусов из областного бюджета мы направили 95 млн рублей. Нами проводится работа по дооснащению медорганизаций спецоборудованием. Дополнительно за счет средств федерального бюджета будет приобретено 206 единиц - 34 аппарата искусственной вентиляции легких, два рентгеновских цифровых аппарата, четыре аппарата ультразвуковой диагностики, два рентгенографических передвижных аппарата и 27 мониторов слежения", - сказал Васильев.

Глава региона рассказал, что 13 марта в Кирове был открыт госпиталь на 166 коек для больных коронавирусной инфекцией, 3 апреля - еще один корпус на 80 коек, в пятницу открылся перепрофилированный из санатория инфекционный госпиталь на 120 коек в пригороде Кирова, а до 28 апреля будет введен в эксплуатацию четвертый госпиталь, рассчитанный на 270 коек. Таким образом, общее количество коек для лечения больных достигнет 636, что соответствует расчетной потребности.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что на новое оборудование направят 165 млн рублей из федерального бюджета.

В Кировской области зарегистрировано 125 случаев заражения коронавирусной инфекцией, все пациенты проходят лечение в условиях стационара областного инфекционного госпиталя. 13 человек выписаны после выздоровления, на домашнем карантине - 1800 человек. За весь период в регионе проведено 22 600 исследований, работают три лаборатории. С 17 марта в области действует режим повышенной готовности, с 31 марта - режим самоизоляции.

Теги
РоссияВасильев, Игорь ВладимировичКировская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В госпитале Карачаево-Черкессии установили резервный источник питания
Оборудование мощностью 100 кВт обеспечит бесперебойную работу Черкесской городской клинической больницы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС