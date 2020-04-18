Кировская область направит 165 млн рублей на оснащение госпиталей

КИРОВ, 18 апреля. /ТАСС/. Власти Кировской области направят 165 млн рублей из федерального бюджета на оснащение медицинским оборудованием новых инфекционных госпиталей для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из областного бюджета уже потратили 95 млн рублей на ремонт и перепрофилирование лечебных корпусов. Об этом сообщил в пятницу глава региона Игорь Васильев на совещании о ходе строительства медучреждений в регионах, которое провел президент РФ Владимир Путин.

"На проведение ремонтных работ и перепрофилирование лечебных корпусов из областного бюджета мы направили 95 млн рублей. Нами проводится работа по дооснащению медорганизаций спецоборудованием. Дополнительно за счет средств федерального бюджета будет приобретено 206 единиц - 34 аппарата искусственной вентиляции легких, два рентгеновских цифровых аппарата, четыре аппарата ультразвуковой диагностики, два рентгенографических передвижных аппарата и 27 мониторов слежения", - сказал Васильев.

Глава региона рассказал, что 13 марта в Кирове был открыт госпиталь на 166 коек для больных коронавирусной инфекцией, 3 апреля - еще один корпус на 80 коек, в пятницу открылся перепрофилированный из санатория инфекционный госпиталь на 120 коек в пригороде Кирова, а до 28 апреля будет введен в эксплуатацию четвертый госпиталь, рассчитанный на 270 коек. Таким образом, общее количество коек для лечения больных достигнет 636, что соответствует расчетной потребности.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что на новое оборудование направят 165 млн рублей из федерального бюджета.

В Кировской области зарегистрировано 125 случаев заражения коронавирусной инфекцией, все пациенты проходят лечение в условиях стационара областного инфекционного госпиталя. 13 человек выписаны после выздоровления, на домашнем карантине - 1800 человек. За весь период в регионе проведено 22 600 исследований, работают три лаборатории. С 17 марта в области действует режим повышенной готовности, с 31 марта - режим самоизоляции.