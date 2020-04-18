{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Регионы Северного Кавказа получат порядка 3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Самые большие суммы направят в Ставропольский край и Дагестан

ТАСС, 18 апреля. Регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) получат 2,96 млрд рублей из правительственного резервного фонда на обеспечение медицинских организаций оборудованием для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте правительства РФ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Согласно документу, правительство России из резервного фонда выделило регионам более 32,4 млрд рублей на оснащение коечного фонда медицинских организаций, обеспечение системой снабжения кислородом и средствами индивидуальной защиты для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

Из общей суммы помощи 2,96 млрд рублей будут направлены в регионы Северного Кавказа. Наибольшие суммы получат Ставропольский край (более 1 млрд рублей) и Дагестан (842,8 млн рублей). В Кабардино-Балкарию направят 347,2 млн рублей, в Чечню - 262,4 млн рублей, в Северную Осетию-Аланию - 247,2 млн рублей, в Карачаево-Черкесию - 139,4 млн рублей, Ингушетии выделят из резервного фонда 51,4 млн рублей.

По оперативной информации рабочей группы аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО по координации действий регионов в борьбе с распространением коронавируса, всего в округе зарегистрировано более 900 подтвержденных диагнозов. Изолированы 9 155 человек. Республика Дагестан входит в число трех российских регионов, где зафиксировано больше всего летальных исходов у пациентов с коронавирусом.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияКарачаево-ЧеркесияСКФОДагестанКабардино-БалкарияСеверная ОсетияСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Главный инфекционист США отверг версию об искусственном происхождении нового коронавируса
Энтони Фаучи рассказал, что мутации, необходимые для получения вируса, полностью соответствуют передаче от животного к человеку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС