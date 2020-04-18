Регионы Северного Кавказа получат порядка 3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

ТАСС, 18 апреля. Регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) получат 2,96 млрд рублей из правительственного резервного фонда на обеспечение медицинских организаций оборудованием для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте правительства РФ.

Согласно документу, правительство России из резервного фонда выделило регионам более 32,4 млрд рублей на оснащение коечного фонда медицинских организаций, обеспечение системой снабжения кислородом и средствами индивидуальной защиты для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

Из общей суммы помощи 2,96 млрд рублей будут направлены в регионы Северного Кавказа. Наибольшие суммы получат Ставропольский край (более 1 млрд рублей) и Дагестан (842,8 млн рублей). В Кабардино-Балкарию направят 347,2 млн рублей, в Чечню - 262,4 млн рублей, в Северную Осетию-Аланию - 247,2 млн рублей, в Карачаево-Черкесию - 139,4 млн рублей, Ингушетии выделят из резервного фонда 51,4 млн рублей.

По оперативной информации рабочей группы аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО по координации действий регионов в борьбе с распространением коронавируса, всего в округе зарегистрировано более 900 подтвержденных диагнозов. Изолированы 9 155 человек. Республика Дагестан входит в число трех российских регионов, где зафиксировано больше всего летальных исходов у пациентов с коронавирусом.