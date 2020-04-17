{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Эмодзи, выражающие заботу в период пандемии, появятся в Facebook и Messenger

Портал The Verge отметил, это первое с 2015 года расширение линейки эмодзи

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Значки, выражающие симпатию и заботу в период пандемии коронавируса, будут доступны на будущей неделе пользователям в Facebook и в Messenger. Как сообщил в пятницу американский портал The Verge, один из значков - желтый смайлик, прижимающий к себе красное сердечко, а второй - пульсирующее сердечко нежно-фиолетового цвета.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы надеемся, что таким образом люди получат возможность продемонстрировать свою поддержку в период кризиса, вызванного коронавирусом", - привел портал заявление представителя Facebook.

Как отметил The Verge, это первое с 2015 года расширение линейки эмодзи, когда в дополнение к первоначальному "лайку" появились значки, выражающие целый спектр эмоций - любовь, грусть, негодование, восхищение и смех.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В епархии Москвы надеются, что верующие в канун Пасхи не придут в храмы освящать куличи
Все православные христиане могут освятить яства дома
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС