Эмодзи, выражающие заботу в период пандемии, появятся в Facebook и Messenger

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Значки, выражающие симпатию и заботу в период пандемии коронавируса, будут доступны на будущей неделе пользователям в Facebook и в Messenger. Как сообщил в пятницу американский портал The Verge, один из значков - желтый смайлик, прижимающий к себе красное сердечко, а второй - пульсирующее сердечко нежно-фиолетового цвета.