Москалькова считает, что обвиняемых по экономическим составам не надо лишать свободы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что нет необходимости лишать свободы граждан, которые не совершили тяжких насильственных преступлений против личности и обвиняются по экономическим составам. Об этом она сообщила в пятницу по итогам посещения Бутырского СИЗО.

"В связи с поступившими в мой адрес обращениями сегодня посетила СИЗО-2 УФСИН по городу Москве. Лично убедилась в том, что ФСИН России приняты все необходимые меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в одном из крупнейших московских СИЗО… Вместе с тем считаю, что в отношении граждан, которые не совершили тяжких насильственных преступлений против личности и обвиняются по экономическим составам, могли бы применяться меры, не связанные с лишением свободы (залог, домашний арест, поручительство)", - приводит пресс-служба слова уполномоченного.

По ее словам, в настоящее время во всех помещениях СИЗО два раза в день проводится дезинфекция, также обрабатывается вся прилегающая территория вокруг здания. Кроме того, в камерах проводится обеззараживание с помощью кварцевых ламп и других средств дезинфекции, сотрудники СИЗО работают вахтовым методом.

"Все сотрудники, которые приступают к службе, прошли тестирование на коронавирус. Допущены к исполнению обязанности только те, у кого тест показал отсутствие инфекции. Те, кто вышел на дежурство на две недели, не покидают учреждений, постоянно проживая там. Адвокаты и следователи общаются с обвиняемыми только через стекло в помещении для временных свиданий. Полностью ограничены посещения для родственников", - отметила Москалькова.

Она также добавила, что необходимые для обвиняемых лекарства и медицинские препараты принимаются через СИЗО "Матросская тишина", а обвиняемые, которым нужна медицинская помощь, направляются в больницу этого же СИЗО.

"Все сотрудники и заключенные два раза в день проводят термометрические обследования. Запущена собственная лаборатория, которая ежедневно тестирует до 90 человек. Заключенные также соблюдают меры предосторожности и находятся в масках на прогулках… Каждый день все заключенные выводятся на прогулки. Помимо обязательного рациона питания заключенные заказывают продукты из магазина. В перечень продуктов включается все необходимое для полноценного питания", - сказала она.