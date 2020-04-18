{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москалькова считает, что обвиняемых по экономическим составам не надо лишать свободы

Как сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ, ФСИН приняты все необходимые меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что нет необходимости лишать свободы граждан, которые не совершили тяжких насильственных преступлений против личности и обвиняются по экономическим составам. Об этом она сообщила в пятницу по итогам посещения Бутырского СИЗО.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В связи с поступившими в мой адрес обращениями сегодня посетила СИЗО-2 УФСИН по городу Москве. Лично убедилась в том, что ФСИН России приняты все необходимые меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в одном из крупнейших московских СИЗО… Вместе с тем считаю, что в отношении граждан, которые не совершили тяжких насильственных преступлений против личности и обвиняются по экономическим составам, могли бы применяться меры, не связанные с лишением свободы (залог, домашний арест, поручительство)", - приводит пресс-служба слова уполномоченного.

По ее словам, в настоящее время во всех помещениях СИЗО два раза в день проводится дезинфекция, также обрабатывается вся прилегающая территория вокруг здания. Кроме того, в камерах проводится обеззараживание с помощью кварцевых ламп и других средств дезинфекции, сотрудники СИЗО работают вахтовым методом.

"Все сотрудники, которые приступают к службе, прошли тестирование на коронавирус. Допущены к исполнению обязанности только те, у кого тест показал отсутствие инфекции. Те, кто вышел на дежурство на две недели, не покидают учреждений, постоянно проживая там. Адвокаты и следователи общаются с обвиняемыми только через стекло в помещении для временных свиданий. Полностью ограничены посещения для родственников", - отметила Москалькова.

Она также добавила, что необходимые для обвиняемых лекарства и медицинские препараты принимаются через СИЗО "Матросская тишина", а обвиняемые, которым нужна медицинская помощь, направляются в больницу этого же СИЗО.

"Все сотрудники и заключенные два раза в день проводят термометрические обследования. Запущена собственная лаборатория, которая ежедневно тестирует до 90 человек. Заключенные также соблюдают меры предосторожности и находятся в масках на прогулках… Каждый день все заключенные выводятся на прогулки. Помимо обязательного рациона питания заключенные заказывают продукты из магазина. В перечень продуктов включается все необходимое для полноценного питания", - сказала она.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
WSJ: нападки на Билла Гейтса активизировались после критики приостановки взносов США в ВОЗ
По данным издания, за сутки после заявления с критикой Дональда Трампа пользователи Twitter, в основном из числа сторонников президента США, упомянули предпринимателя в своих постах в 30 раз больше обычного
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС