Несколько сотрудников ОАК заразились коронавирусом

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция выявлена у нескольких сотрудников офисов Объединеной авиастроительный корпорации (ОАК) в Москве. Эти работники и те, кто был с ними в контакте, отправлены на карантин, сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.

"У нескольких сотрудников компаний группы "ОАК" действительно диагностирован COVID-19. Случаи касаются московских площадок", - сказали в пресс-службе. Инфицированные работники отправлены на карантин, "для них за счет компании организуется комплексная диагностика", добавили в корпорации.

В ОАК уточнили, что персонал московских предприятий и конструкторских бюро корпорации с момента введения нерабочего периода в основном трудится в удаленном режиме. "Поэтому дополнительные карантинные меры вводятся точечно - в отношении ограниченного количества сотрудников, контактировавших с теми, у кого диагноз подтвердился", - добавили в пресс-службе.