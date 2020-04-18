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Пандемия коронавируса нового типа

Глава президентской администрации в Нигерии умер из-за коронавируса

Поскольку Абба Кияри входил в ближайший круг главы государства, это создает потенциальную угрозу и для президента республики

ТАСС, 18 апреля. Руководитель администрации президента Нигерии Абба Кияри умер в пятницу из-за последствий, вызванных новым коронавирусом. Соответствующую запись разместил на своей странице в Twitter пресс-секретарь президента республики Гарба Шеху.

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Агентство Reuters со ссылкой на источники 24 марта информировало, что Кияри сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат. Агентство отмечало, что 70-летний Абба Кияри входит в ближайший круг 77-летнего главы государства, что создает потенциальную угрозу и для него.

"Администрация с сожалением сообщает об уходе из жизни главы администрации президента - Маллама Аббы Кияри, - говорится в сообщении. - У умершего был диагностирован COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), и он проходил лечение. Но он умер в пятницу".

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари ввел карантинные ограничения в ряде районов страны 30 марта сроком на две недели. Глава государства объявил 13 апреля об их продлении еще на 14 дней. Жители крупнейших городов страны должны постоянно находиться в своих домах. Во многих районах запрещено использование частного транспорта, предприятия и офисы закрыты, работают лишь продуктовые магазины и аптеки.

По последним данным в Нигерии выявлено 407 инфицированных новым коронавирусом, 12 человек умерли. В нигерийском мегаполисе Лагос, население которого достигает 21 млн человек, 27 февраля был выявлен первый в Африке случай заболевания новым коронавирусом.

Теги
НигерияПандемия коронавируса нового типа
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