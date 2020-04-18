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Пандемия коронавируса нового типа

Глава МИД Китая предложил Франции усилить совместную поддержку ВОЗ

Ван И подчеркнул, что попытки представителей отдельных стран дискредитировать международное сотрудничество в этом направлении носят откровенно деструктивный характер

ПЕКИН, 18 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном предложил Парижу оказать совместную поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для усиления ее влияния на международной арене. Об этом сообщил в субботу МИД КНР.

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"Китай, как и Франция, решительно поддерживает многосторонние форматы взаимодействия. Оказание содействия ВОЗ относится к мерам по укреплению подобных механизмов, в частности ООН, - приводит слова Ван И сайт внешнеполитического ведомства КНР. - Мы по-прежнему должны защищать позиции ВОЗ, предпринимать дополнительные усилия, для того чтобы эта организация играла в международном сотрудничестве отведенную ей роль".

Как отметил китайский министр, человечество сможет справиться с пандемией только если предпримет совместные усилия. Он подчеркнул, что попытки представителей отдельных стран дискредитировать международное сотрудничество в этом направлении носят откровенно деструктивный характер.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что поручил американской администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ "до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса". По его словам, из-за неверных оценок и рекомендаций организации в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 2,2 млн человек, зафиксировано более 150 тыс. летальных исходов.

Теги
КитайФранцияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
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