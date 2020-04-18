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Пандемия коронавируса нового типа

Более 70 пациентов выписали из больницы в Коммунарке за последние сутки

Всего в больнице проходят лечение 455 человек с диагнозом "пневмония"

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Врачи выписали за сутки из больницы в Коммунарке в два раза больше человек, чем поступило на лечение. Теперь в стационаре находятся 457 человек, сообщил в своем аккаунте в Facebook главный врач медучреждения Денис Проценко.

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"Состоит на лечении 457 <...> За сутки поступили 37 [человек], выписаны - 74", - написал Проценко. Он добавил, что всего в больнице проходят лечение 455 человек с диагнозом "пневмония", заражение коронавирусом подтверждено у 341 пациента. В отделении реанимации находятся 42 пациента, из них 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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