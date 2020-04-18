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Пандемия коронавируса нового типа

В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить для защиты от коронавируса

В ведомстве также советуют использовать респиратор для защиты от вирусов однократно не более восьми часов
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© Александр Погожев/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Специалисты МЧС советуют не носить респираторы как защиту от вирусов более восьми часов.

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"Респираторы целесообразно применять однократно в течение восьми часов", - говорится в рекомендациях.

Специалисты советуют для индивидуальной защиты от вирусных инфекций использовать респираторы (фильтрующие полумаски) классов защиты FFP1, FFP2 и FFP3. Они классифицируются не только по типу и классу (в зависимости от степени защиты), но и по характеру использования (NR - одноразовое, R - многоразовое использование).

"При возможном контакте с потенциальным больным рекомендуется применять респираторы классов защиты FFP2 и FFP3 и защитные очки. Данные респираторы обладают эффективностью до 95-99% очистки от аэрозоля", - советуют в МЧС. При непосредственном контакте с больным рекомендуется применять респираторы класса защиты FFP3 и защитные очки.

Специалисты МЧС рекомендуют приобретать такие средства индивидуальной защиты только в специализированных местах продаж, обращать внимание на маркировку товара, убедиться в его подлинности, изучить сертификат соответствия респиратора требованиям национального стандарта, а также проверить дату изготовления и срок годности.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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