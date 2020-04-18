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Пандемия коронавируса нового типа

В Крыму врачи проведут видеоконсультации для жителей

В первую очередь они рассчитаны для пожилых людей

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Врачи в Республике Крым со следующей недели впервые начнут проводить консультации по видеосвязи для пациентов, в первую очередь для пожилых людей, которым ограничен выход на улицу без острой необходимости из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.

"Впервые в Крыму на базе центра медицины катастроф и скорой помощи мы запускаем онлайн-консультации для всех жителей республики. В режиме реального времени по видеосвязи крымчане могут получить консультации и рекомендации медиков по состоянию здоровья. Сейчас аппаратура тестируется, запустим в штатном режиме сразу после празднования Пасхи, на следующей неделе", - сообщил Чемоданов.

По словам министра, на первом этапе консультировать граждан будут терапевты. "Это делается для того, чтобы снять общее напряжение в обществе на фоне коронавируса и выяснить, консультации каких именно специалистов нужны и по каким направлениям больше всего обращений", - отметил он.

Руководитель центра медицины катастроф Сергей Олефиренко сообщил ТАСС, что для консультаций оборудовано четыре рабочих места для врачей-консультантов, идет разработка инструкций, порядка и учета обратившихся. Консультации будут проводиться в рабочие дни в течение восьми часов, одна консультация может занять порядка пяти минут.

"На фоне истерии и нездорового ажиотажа вокруг коронавируса у людей проявляется целый шлейф сопутствующих заболеваний, как соматических, так и психических. Поэтому мы и стараемся донести до людей правильную и выверенную информацию, расставить правильно приоритеты для самого обратившегося. Есть у человека действительно проявления коронавируса и надо бить в колокола, или это просто нервозность", - отметил Олефиренко.

Чемоданов добавил, что в первую очередь видеоконсультации необходимы пожилым людям, которым ограничен выход на улицу. Министр также сообщил, что видеоконсультации будут использоваться и в дальнейшем, они станут хорошим подспорьем жителям региона после прохождения пика пандемии. Для того, чтобы получить консультацию, необходимо установить на смартфон или компьютер один из популярных мессенджеров.

Студенты идут в больницы

В условиях острого дефицита медицинских кадров в республике, бороться с распространением новой коронавирусной инфекции врачам помогают студенты Медицинской академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

В декабре 2019 года глава комитета по здравоохранению Госсовета Крыма Анна Рубель сообщала ТАСС, что в целом укомплектованность медорганизаций региона врачами составляет 80,4%. Дефицит составляет около 1,5 тыс. человек, из них порядка 600 врачей и более 900 - среднего персонала.

Министр здравоохранения сообщил, что высоко оценивает помощь студентов-медиков, которые помогают врачам в работе. "Они молодцы. Сейчас они работают по различным направлениям, после чего мы будем ждать их у нас, в системе здравоохранения", - сказал Чемоданов.

Как сообщил ТАСС директор Медакадемии, профессор Евгений Крутиков, более 150 студентов-шестикурсников откликнулись на просьбу министра здравоохранения Крыма и в этот непростой период пришли на помощь врачам в больницах Симферополя и Симферопольского района, Севастополя, Бахчисарая, Алушты, Керчи, Джанкоя, Евпатории, других городов и районов республики. Студенты распределены для работы в больницах по месту жительства. "Для многих из них это знакомство с их будущим местом работы, с условиями в этих лечебных учреждениях и коллективами. При этом студенты-медики продолжают дистанционное обучение. Это непросто, но это их моральный выбор, который, думаю, будет оценен преподавателями при аттестациях", - сказал он.

К примеру, студенты, работающие в поликлинике и стационаре Симферопольской клинической больницы, помогают врачам на приеме пациентов, в регистратуре, отвечают на звонки в кол-центре, по телефону контролируют присутствие в квартирах лиц, находящихся на самоизоляции. Также они получают бесплатные рецепты для льготных категорий, передают их пациентам или приносят лекарства на дом.

О коронавирусе

В Республике Крым под медицинским наблюдением находится 2 041 человек, под домашним - 1808, в стационарах - 72, в обсерваторах - 161. В регионе 40 подтвержденных случае заражения коронавирусом, выписано из больниц 21 человек. Состояние заразившихся удовлетворительное. Первый заразившийся в Крыму был выявлен 21 марта, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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