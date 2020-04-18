В Ставропольском крае умер третий пациент с коронавирусной инфекцией

ПЯТИГОРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Третья пациентка с коронавирусной инфекцией умерла в субботу, она находилась в тяжелом состоянии, написал на своей странице в Instagram глава региона Владимир Владимиров.

В Северо-Кавказском федеральном округе наибольшее количество зараженных коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Республике Дагестан, следом идет Ставропольский край, где зафиксировано 209 случаев заболевания.

"К сожалению, несмотря на все усилия врачей, в нашем крае скончался еще один человек с коронавирусной инфекцией. Состояние пациентки было тяжелым, медики боролись за ее жизнь до конца, но не смогли предотвратить трагедию. Самые глубокие соболезнования родным погибшей", - говорится в сообщении.

Владимиров отметил, что за последние сутки в крае зарегистрирован самый большой прирост подтвержденных диагнозов - у 54 человек. "Таким образом, за все время в Ставропольском крае зарегистрировано 209 случаев заболевания, в том числе у 25 детей, состояние восьми пациентов оценивается как тяжелое, 35 человек - в средней степени тяжести, 26 пациентов уже выздоровели. К глубокому сожалению, троих спасти не удалось", - добавил руководитель региона.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.