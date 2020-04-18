Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела за Благодатным огнем в Израиль

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Делегация Фонда Андрея Первозванного отбыла из московского аэропорта Внуково в Израиль, чтобы доставить частицу Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме к пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя, сообщил ТАСС один из членов делегации.

В этом году в связи с пандемией коронавируса схождение огня произойдет с ограниченным количеством священнослужителей и при отсутствии паломников, которые традиционно приезжают из многих стран. После схождения представители Греческой православной церкви доставят огонь к Яффским воротам Старого города Иерусалима, где его получат представители посольств или другие уполномоченные лица. Затем они доставят огонь из Иерусалима в Тель-Авив, в аэропорт Бен-Гурион, где его передадут представителям соответствующих стран, в том числе, и делегации фонда.

Из-за существующих ограничений традиционной вечерней встречи Благодатного огня в столичном аэропорту Внуково не будет, кортеж сразу доставит его в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению, которое также пройдет без прихожан. Передача огня в другие храмы будет возможна после отмены режима самоизоляции.

Принесение Благодатного огня в пределы Русской православной церкви осуществляется в рамках программы Фонда Андрея Первозванного "Просите мира Иерусалиму". Эта ежегодная миротворческая программа действует с 2003 года.

Благодатный огонь сходит в храме Гроба Господня накануне православной Пасхи, которая в этом году наступает 19 апреля. Каждый год у гроба Господня самовоспламеняются лампадка с маслом и 33 свечи, символизирующие годы земной жизни Иисуса Христа. Накануне в храме гасят все свечи и лампады, а патриархи, к которым сходит огонь, тщательно досматриваются. За всю историю никому не удалось разгадать тайну схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки.