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Пандемия коронавируса нового типа
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Жители Москвы с симптомами ОРВИ смогут получать бесплатные лекарства

По словам мэра города Сергея Собянина, в условиях пандемии высока вероятность, что за симптомами ОРВИ скрывается коронавирус

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы будут предоставлять бесплатные лекарства гражданам с симптомами ОРВИ. Об этом написал в субботу мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

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"Расширяется программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому. Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ", - написал он.

Собянин пояснил, что, по мнению врачей, в условиях пандемии высока вероятность, что за симптомами ОРВИ скрывается коронавирус, поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение.

В Москве, по данным на 17 апреля, было зарегистрировано 18 105 случаев заражения новым коронавирусом - это 56,6% выявленных случаев по всей стране. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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