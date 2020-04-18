На Украине число зараженных коронавирусом превысило 5 тыс.

КИЕВ, 18 апреля. /ТАСС/. Число зараженных новым коронавирусом на Украине за минувшие сутки увеличилось на 444 человека и достигло 5 тыс. 106. Об этом в субботу сообщили в Министерстве здравоохранения страны.
"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 18 апреля на Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая", - говорится в сообщении.
В предыдущие сутки специалисты Минздрава Украины зафиксировали 501 новый случай заражения коронавирусом в стране.