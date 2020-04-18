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Пандемия коронавируса нового типа

На Украине число зараженных коронавирусом превысило 5 тыс.

В стране зафиксировали 133 летальных исхода

КИЕВ, 18 апреля. /ТАСС/. Число зараженных новым коронавирусом на Украине за минувшие сутки увеличилось на 444 человека и достигло 5 тыс. 106. Об этом в субботу сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

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"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 18 апреля на Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая", - говорится в сообщении.

В предыдущие сутки специалисты Минздрава Украины зафиксировали 501 новый случай заражения коронавирусом в стране.

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УкраинаПандемия коронавируса нового типа
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