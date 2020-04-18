Еще 162 пациента вылечились после коронавируса в Москве

"За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 162 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1679. Эти люди потенциально могут быть донорами плазмы для тех, кто еще находится в больнице. Очень надеюсь, что количество выздоровевших, желающих помочь, будет также расти", - сказала она.

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Общее число выздоровевших после коронавируса в Москве выросло до 1679 человек, за сутки поправились 162 пациента. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Ракова напомнила, что врачи проводят дополнительные исследования для того, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Эксперты отмечают, что кровь выздоровевших пациентов содержит антитела к вызванному коронавирусом заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных с новой инфекцией.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

"Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00", - добавила Ракова.

В Москве зарегистрировано 18 105 случаев заражения новым коронавирусом - 56,6% выявленных во всей стране. Выздоровели уже 1 517 человек, умерли в общей сложности 127. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.