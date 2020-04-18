Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 20,7 тыс.

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Новые 2 649 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице более 20 754 заразившихся. Об этом в субботу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

По данным оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, более половины из 2 649 новых заразившихся коронавирусной инфекцией в столице - люди в возрасте до 45 лет.

"45% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% - от 46 до 65 лет и еще 13,5% старше 65 лет, причем 4% из них - старше 80 лет. Также 6,5% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.