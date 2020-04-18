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Пандемия коронавируса нового типа

В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 132,2 тыс. человек

За последние сутки проведены 113,8 тыс. тестов
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Более 132 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией, сообщается в субботу в Telegram-канале стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор.

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"По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 1 млн 831,8 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 113,8 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 18.04.2020 остаются 132,2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом заразились около 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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