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Пандемия коронавируса нового типа

В Киево-Печерской лавре за сутки выявили 26 новых случаев коронавируса

Всего число инфицированных в Киеве за прошедшие сутки увеличилось до 65

КИЕВ, 18 апреля. /ТАСС/. Более трети случаев заражения новым коронавирусом, зафиксированных в столице Украины за минувшие сутки, приходится на насельников Киево-Печерской лавры. Об этом на брифинге в субботу сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заражение коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 65 человек, шесть из них медики, - сказал мэр. - Всего в Киеве уже 770 подтвержденных случаев заболевания COVID-19". В больницы украинской столицы госпитализировано 11 пациентов, остальные под контролем врачей находятся дома в условиях самоизоляции. "Из зарегистрированных за минувшие сутки случаев заражения - 26 в Киево-Печерской лавре", - уточнил Кличко.

Мэр Киева в очередной раз призвал провести Пасху дома. "Я еще раз обращаюсь к киевлянам и всем украинцам: оставайтесь дома на пасхальные праздники. Не идите в церковь, не ходите в гости. Проведите эти дни с родными людьми. Берегите себя и своих близких!" - сказал он.

Власти страны ранее также призвали верующих воздержаться от посещения церкви на Пасху. Богослужения будут транслироваться в прямом эфире. На Украине сложилась непростая ситуация с распространением коронавируса в церковных организациях. В разных регионах страны массовые заражения зафиксированы как среди духовенства, так и среди прихожан. Только в Киево-Печерской лавре выявлено более ста случаев заражения, три насельника монастыря скончались. 19 случаев коронавируса зафиксированы в Киевской духовной академии, в том числе и у ректора.

На Украине с 12 марта действует карантин, а также введен режим чрезвычайной ситуации. Эти меры будут действовать как минимум до 24 апреля. По состоянию на утро субботы в стране выявлено 5106 зараженных коронавирусом, 133 человека скончались, 275 пациентов выздоровели.

Теги
УкраинаКличко, Виталий ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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