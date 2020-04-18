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75-летие Победы

Более 5,5 млн деревьев высажено за первый месяц акции "Сад памяти"

Ее участниками стали 7,6 тыс. человек

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Итогами первого месяца проведения в России международной акции "Сад памяти" стала высадка более 5,5 млн деревьев и переход мероприятия в онлайн-формат в связи с пандемией коронавируса, сообщает в субботу пресс-служба Рослесхоза.

"Международная акция "Сад памяти" подводит итоги первого месяца. За это время ее участники - а это уже около 7,6 тыс. человек - посадили более 5,5 млн деревьев", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с мерами по профилактике коронавирусной инфекции акция изменила свой формат, привлекая все больше участников во флешмоб #СадПамятиДома.

"Участники сажают деревья на собственных участках - в селах, пригородах, дачах и добавляют точки на карту акции. После в соцсети выкладывают и фотографии с историей о том, кому было посвящено дерево с хештегом #СадПамятиДома", - отмечается в сообщении.

Акция "Сад памяти" была запущена 18 марта 2020 года в южных регионах России, после чего к ней стали присоединяться другие субъекты. Высадки продлятся до 22 июня. Цель акции - посадить на территории России 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Теги
Россия75-летие Победы
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