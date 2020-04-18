Воробьев сообщил, что в Подмосковье замедлился темп распространения коронавируса

"Мы видим, что рост выявленных случаев коронавируса снижается, при том, что количество тестов мы увеличиваем. На сегодняшний день по отношению к вчерашнему прирост составил 12%, вчера мы выросли на 15%, к позавчерашнему дню было 18%", - сказал Воробьев.

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Прирост случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье постепенно снижается. Об этом заявил в субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360" .

Он также сообщил, что в регионе до конца месяца планируют развернуть более 7,5 тыс. инфекционных коек, правительство выделило необходимые для этого средства.

"Они оснащены минимум кислородом, максимум ИВЛ <...> Особенность этих коек связана еще с тем, что это отдельно стоящие здания, которые мы оснащаем всем необходимым. Вчера президент особое внимание уделил именно созданию инфекционных коек. От нас требуется до конца месяца подготовить 7 566 коек, из них с кислородом 5 929", - сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что на реализацию поставленной задачи будут направлены средства, предоставленные из федерального бюджета.

"Дело в том, что выявление "ковида" [COVID-19, заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа] и появление пациентов средней тяжести и тяжелых через пневмонию происходит с определенным интервалом, как вы все прекрасно понимаете. И мы, к сожалению, пока видим рост, рост каждый день у нас по заполняемости коек. Вот сегодня у нас 567 за вчерашний день, поэтому на койки такой акцент и внимание", - добавил Воробьев.

О пропусках

Как сообщил Воробьев, порядка 4,5 млн жителей Подмосковья, что составляет половину его населения, получили цифровые пропуска.

"Что касается ограничительных мер, вы знаете, что с 15 апреля мы ввели обязательные цифровые пропуска для передвижения по области. Выдали за это время 4,5 млн пропусков", - сказал он.

Губернатор подчеркнул, что ограничения, введенные для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, будут продлены до 1 мая.