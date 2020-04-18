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Премьер Эстонии поздравил жителей страны с Пасхой на русском языке

Юри Ратас рекомендовал в пасхальные дни продолжать защищаться от коронавируса

ТАЛЛИН, 18 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил жителей Эстонии с православной Пасхой на русском языке.

"От всей души желаю, чтобы эти дни наполнили ваши сердца и дома миром, теплом и радостью, а также принесли все, что нужно, для того, чтобы вы и ваши близкие были здоровы и счастливы, - говорится в видеообращении, которое в субботу опубликовал портал ERR. - Я уверен, что так и будет, если в эти особенные дни вы будете по-прежнему защищать себя и близких от коронавируса".

В Эстонии общее число заразившихся коронавирусом в субботу достигло 1 512. Количество умерших составило 38. Накануне Ратас заявил, что Эстония достигла переломного момента в борьбе с коронавирусом, поскольку число новых подтвержденных случаев заболевания за неделю впервые уменьшилось. 13 марта правительство Эстонии ввело режим чрезвычайного положения в связи с пандемией, он действует до 1 мая.

Теги
ЭстонияРатас, Юри
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