Предстоятель УПЦ из-за карантина проведет пасхальную литургию в резиденции в Киеве

КИЕВ, 18 апреля. /ТАСС/. Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий в связи с карантином, который действует на территории страны, совершит пасхальную литургию в своей резиденции. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС в субботу сообщил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент.

"Поскольку сейчас карантин, то блаженнейший митрополит Онуфрий весь Великий пост совершает богослужения в своей домашней резиденции, и там же будет богослужение, очевидно, и на Пасху. В этом смысле ничего особенного не произошло", - сказал он.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщали, что якобы у митрополита Онуфрия, а также митрополита Бориспольского и Броварского Антония выявлен коронавирус, и они не смогут принять участие в пасхальных богослужениях.

"У меня нет каких-то источников, которые бы это подтверждали", - ответил архиепископ на просьбу прокомментировать эти сообщения.

Митрополит Антоний ранее сообщал, что в субботу делегация УПЦ планирует доставить из Израиля на Украину частицу Благодатного огня.

На Украине с 12 марта действует карантин, а также введен режим чрезвычайной ситуации. Они продлятся как минимум до 24 апреля. Президент Владимир Зеленский настаивает, чтобы граждане в этом году праздновали Пасху дома. Массовые мероприятия могут спровоцировать распространение болезни, указывал он, что станет причиной для продления карантина.

По данным Минздрава на 18 апреля, за минувшие сутки в стране зафиксировано 444 новых случаев заражения коронавирусом, а общее количество зараженных достигло 5106 человек. От болезни скончались 133 человека, выздоровели 275 пациента.