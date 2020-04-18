В ДУМ РФ заявили, что опасность заболеть COVID-19 - не причина не поститься в Рамадан

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Опасность заразиться коронавирусом не является уважительной причиной для того, чтобы мусульмане не соблюдали пост во время священного месяца Рамадан. Об этом говорится в богословском заключении Совета улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, предоставленном ТАСС в субботу пресс-службой организации.

"Сегодняшний карантин и самоизоляция по причине распространения коронавируса никак не должны повлиять на соблюдение верующими обязательного поста. В то же время следует отметить, что нет никакой связи между соблюдением поста и опасностью заражения коронавирусной инфекцией. При правильном соблюдении предписаний Всевышнего пост никак не может явиться причиной ослабления иммунитета и повлечь заражение этой болезнью. В связи с этим совет считает недопустимым оставление поста из-за опасности заболевания COVID-19", - написано в заключении.

Вместе с тем, соблюдение поста зараженными коронавирусом, согласно богословскому заключению, зависит от того, что скажет квалифицированный врач. "Если человеку действительно противопоказано поститься, например по причине большой вероятности ухудшения физического состояния, здоровья, то он не постится. После выздоровления он восполнит пропущенные дни поста один к одному", - говорится в документе. В случае, когда человек болен хроническим заболеванием и маловероятно, что он сможет восполнить пропущенный пост, то ему необходимо будет выплатить фидью-садаку - специальную милостыню, которая выплачивается за пропущенные дни поста Рамадана.

В случае, если в стране сохранится сложная эпидемиологическая ситуация и запрет на проведение массовых собраний будет продлен, праздничный намаз в этом году будет проводиться только в соборных мечетях с участием только имамов, муэдзинов и служащих мечетей.

"Всем остальным мусульманам рекомендуется создать праздничную атмосферу в своих домах, в кругу своей семьи, послушать в онлайн-режиме праздничную проповедь имама местной соборной мечети и по завершении хутбы (праздничной молитвы, которая совершается, в том числе, в праздник Ураза-байрам после окончания поста месяца Рамадан - ТАСС) самостоятельно совершить дополнительный намаз", - гласит заключение. По информации ДУМ РФ, "традиционно на федеральном канале будет вестись трансляция праздничной проповеди председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, муфтия шейха Равиля Гайнутдина".

С тем же минимальном количеством людей в соборных мечетях рекомендуется проводить и молитву Таравих, которая совершается в Рамадан после ночной молитвы и продолжается до рассвета. Ранее первый заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов написал на своей странице в Facebook, что эта молитва будет транслироваться онлайн из Московский соборной мечети.

Богословское заключение Совета улемов ДУМ РФ установило, что месяц Рамадан в 2020 году наступит с заходом солнца 23 апреля. Первым днем поста следует считать 24 апреля, последним - 23 мая. Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр, праздник разговения после поста в месяц Рамадан, отмечающийся в первый день следующего за ним месяца Шавваль) наступит 24 мая.