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Пандемия коронавируса нового типа

В Якутии создали карту с адресами заразившихся коронавирусом

На карте также указаны дома, в которых проживают лица, находящиеся на самоизоляции

ВЛАДИВОСТОК, 18 апреля. /ТАСС/. Оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса в Республике Саха (Якутия) совместно с региональным управлением Роспотребнадзора создали карту с адресами зараженных новым вирусом. Ознакомиться с ней можно на странице #СтопКоронавирусЯкутия, информация будет обновляться ежедневно, сообщается в субботу на официальном информационном портале Якутии.

"Оперативным штабом совместно с Роспотребнадзором по Якутии создана специальная карта, где указаны адреса людей, которые заболели новым вирусом <...> Информация обновляется каждый день", - говорится в сообщении.

На карте также указаны дома, в которых проживают лица, находящиеся на самоизоляции после приезда в Якутию. Информация о госпитализированных отражается при поступлении больного в инфекционный стационар с подтвержденным диагнозом.

В Якутии за прошедшие сутки зарегистрированы 30 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выписался из больницы один пациент. Всего в регионе зафиксированы 77 случаев коронавируса, 16 человек выздоровели. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЯкутияДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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