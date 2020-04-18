Во Владивостоке приземлился самолет из Бангкока с российскими туристами

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин сообщал, что на борту рейса S7 Airlines находятся "195 пассажиров, в том числе четверо детей". Все, кто попал на самолет, были в списках портала госуслуг и проживают во Владивостоке или Приморском крае. Рейс S76262/SBI6262 вылетел из аэропорта Суваннапхум (Суварнабхуми) в 11:47 по местному времени (07:47 мск).

ВЛАДИВОСТОК, 18 апреля. /ТАСС/. Более 190 пожелавших вернуться на родину российских туристов в субботу прилетели из Бангкока во Владивосток вывозным рейсом авиакомпании S7 Airlines. Рейс S7 6262 приземлился в 20:34 (13:34 мск), сообщается на табло Международного аэропорта Владивосток.

На сегодняшний день 3 975 россиян, которые изъявили желание вернуться на родину в условиях пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер, до сих пор остаются на территории королевства, из них 800 на Пхукете. В начале апреля в Таиланде находились соотечественники из 75 регионов России.

К настоящему времени общее число инфицированных коронавирусом нового вида в королевстве превысило 2,7 тыс., вылечились более 1,7 тыс. человек, умерли 47. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов (1,2 тыс. долларов).

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.