{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Еще одна в больница в Петербурге начала принимать пациентов с коронавирусом

В медучреждении развернули 130 коек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Городская больница №40 Санкт-Петербурга, который находится в тройке регионов РФ с наибольшим числом заразившихся коронавирусом, развернула 130 коек для приема больных с коронавирусной инфекцией. Всего таких пациентов принимают теперь девять больниц города, сообщили в субботу в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

"Городская больница №40 Курортного района начала прием больных с новой коронавирусной инфекцией <...> и подозрением на нее. Сюда наряду с Клинической инфекционной больницей им. C. П. Боткина будут везти пациентов с самыми тяжелыми формами болезни", - говорится в сообщении. Под прием инфекционных больных в учреждении перепрофилирован терапевтический корпус на 130 коек, 100 из них оснащены кислородом. В отделении также есть 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Пациентов с коронавирусом также принимают городские больницы №2 и №20, Покровская больница, Детская городская клиническая больница им. Н. Ф. Филатова, одна из площадок Госпиталя для ветеранов войн. Также после снятия карантина в медучреждении будет задействована Больница святого великомученика Георгия, готовится принимать таких пациентов и Александровская больница.

Как уточнили ТАСС в комитете по здравоохранению, в городе подготовлены 4 013 коек для заразившихся коронавирусом, к концу апреля число мест должно увеличиться до 5 483. "В случае негативного сценария будет развернуто 12 тысяч коек, в том числе и в федеральных учреждениях", - добавили в комитете. Ранее пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщала, что оказать помощь в приеме заразившихся коронавирусом готовы семь федеральных медучреждений.

По последним данным, в Петербурге выявлены 1 646 случаев заражения, по этому показателю город занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Всего в городе выздоровели после заражения коронавирусом 232 человека, умерли восемь.

Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Великобритании число умерших пациентов с коронавирусом превысило 15 тыс.
В стране насчитывается более 114 тыс. инфицированных
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС