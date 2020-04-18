Еще одна в больница в Петербурге начала принимать пациентов с коронавирусом

"Городская больница №40 Курортного района начала прием больных с новой коронавирусной инфекцией <...> и подозрением на нее. Сюда наряду с Клинической инфекционной больницей им. C. П. Боткина будут везти пациентов с самыми тяжелыми формами болезни", - говорится в сообщении. Под прием инфекционных больных в учреждении перепрофилирован терапевтический корпус на 130 коек, 100 из них оснащены кислородом. В отделении также есть 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Городская больница №40 Санкт-Петербурга, который находится в тройке регионов РФ с наибольшим числом заразившихся коронавирусом, развернула 130 коек для приема больных с коронавирусной инфекцией. Всего таких пациентов принимают теперь девять больниц города, сообщили в субботу в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Пациентов с коронавирусом также принимают городские больницы №2 и №20, Покровская больница, Детская городская клиническая больница им. Н. Ф. Филатова, одна из площадок Госпиталя для ветеранов войн. Также после снятия карантина в медучреждении будет задействована Больница святого великомученика Георгия, готовится принимать таких пациентов и Александровская больница.

Как уточнили ТАСС в комитете по здравоохранению, в городе подготовлены 4 013 коек для заразившихся коронавирусом, к концу апреля число мест должно увеличиться до 5 483. "В случае негативного сценария будет развернуто 12 тысяч коек, в том числе и в федеральных учреждениях", - добавили в комитете. Ранее пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщала, что оказать помощь в приеме заразившихся коронавирусом готовы семь федеральных медучреждений.

По последним данным, в Петербурге выявлены 1 646 случаев заражения, по этому показателю город занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Всего в городе выздоровели после заражения коронавирусом 232 человека, умерли восемь.

Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.