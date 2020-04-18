Коронавирус подтвердился у постояльца соцучреждения для пожилых под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 18 апреля. /ТАСС/. Заражение новым коронавирусом подтверждено у одного из постояльцев социального учреждения "Теплый дом" в городе Черняховске Калининградской области, рассчитанном на 75 пожилых людей и инвалидов старше 18 лет. Учреждение переведено в режим обсерватора, проводится эпидемическое расследование, сообщили журналистам в субботу в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"В социальном центре организован комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации очага. Центр переведен на режим обсервации, установлено медицинское наблюдение за проживающими, 23 постояльца [этого центра] с респираторными симптомами заболевания изолированы и госпитализированы в инфекционный стационар, состояние всех оценивается как удовлетворительное", - сказали в штабе.

Как уточнили ТАСС в оперштабе, среднесписочный состав учреждения - 75 постояльцев, но на момент инцидента на месте было значительно меньше. "По причине того, что постояльцы находятся в группе риска, при малейшем проявлении симптоматики заболевания они будут перемещаться в инфекционный стационар", - сказал собеседник агентства.