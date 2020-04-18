Коронавирус подтвердился у постояльца соцучреждения для пожилых под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 18 апреля. /ТАСС/. Заражение новым коронавирусом подтверждено у одного из постояльцев социального учреждения "Теплый дом" в городе Черняховске Калининградской области, рассчитанном на 75 пожилых людей и инвалидов старше 18 лет. Учреждение переведено в режим обсерватора, проводится эпидемическое расследование, сообщили журналистам в субботу в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"В социальном центре организован комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации очага. Центр переведен на режим обсервации, установлено медицинское наблюдение за проживающими, 23 постояльца [этого центра] с респираторными симптомами заболевания изолированы и госпитализированы в инфекционный стационар, состояние всех оценивается как удовлетворительное", - сказали в штабе.
Как уточнили ТАСС в оперштабе, среднесписочный состав учреждения - 75 постояльцев, но на момент инцидента на месте было значительно меньше. "По причине того, что постояльцы находятся в группе риска, при малейшем проявлении симптоматики заболевания они будут перемещаться в инфекционный стационар", - сказал собеседник агентства.
Представитель штаба добавил, что все ранее работавшие сотрудники учреждения отстранены от работы, помещены в обсерватор и на самоизоляцию по месту жительства. Набран новый штат. У всех контактировавших с зараженным взяты анализы, пока ни у кого из них инфекция не выявлена.
По данным штаба, за прошедшие сутки в области подтверждены 11 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 115 заразившихся, 30 человек выздоровели, один умер. Под медицинским наблюдением остается 831 человек, в том числе 35 в специальном учреждении "Паруса надежды".
Государственное бюджетное учреждение Центр "Теплый дом" оказывает социальные услуги пожилым людям, нуждающимся опеке со стороны государства, и молодым инвалидам старше 18 лет, утратившим способность к самообслуживанию. Учредителем является Калининградская область.