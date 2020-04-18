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Пандемия коронавируса нового типа

Число зараженных коронавирусом в Удмуртии выросло в 1,5 раза

Из 30 новых случаев 26 - это пациенты городской клинической больницы №1, закрытой на карантин

ИЖЕВСК, 18 апреля. /ТАСС/. Количество зараженных коронавирусом в Удмуртии выросло за прошедшие сутки с 62 до 92, из 30 новых случаев 26 - у пациентов ижевской городской клинической больницы №1, которая закрыта на карантин, сообщил журналистам в субботу глава республики Александр Бречалов.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 17 апреля на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в регионах РФ сообщил, что пять регионов России должны мобилизовать усилия по борьбе с коронавирусом. Среди них он назвал Иркутскую и Владимирскую области, Республику Коми, Удмуртию и Забайкальский край.

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"За последние сутки в Удмуртской Республике выявлено и лабораторно подтверждено 30 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из 30 новых случаев 26 - это пациенты Первой городской клинической больницы [Ижевска], которые находятся 10 дней на карантине", - сказал Бречалов, уточнив, что число выявленных случаев заражения в больнице достигло 49, из них 42 - это пациенты, еще семь - медицинские работники.

Глава региона отметил, что всего на 18 апреля в Удмуртии зарегистрировано 92 подтвержденных случая заражения коронавирусом, семь пациентов ранее были выписаны из больницы, трое умерли.

Бречалов уточнил, что случаи заражения зарегистрированы на 11 административных территориях республики, наибольшее количество в Ижевске - 73 случая.

Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртияПандемия коронавируса нового типа
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