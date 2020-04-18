Митрополит Иларион допустил дистанционное участие верующих в молитвах и проповеди

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Физическое участие верующих не обязательно для участия в утренних и вечерних молитвах, чтении Евангелия в общине или восприятия проповеди. Об этом рассказал в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Мы должны создать для каждого из наших верующих такие условия, когда он может, не выходя из дома, получать максимум того, что можно получить дистанционно. Например, каждый день читать Евангелие вместе со своей общиной, слушать проповедь священника, участвовать в утренних и вечерних молитвах - для этого всего необязательно физическое присутствие человека в храме", - сказал митрополит.

Он подчеркнул, что Русская православная церковь (РПЦ) продолжит, как и раньше, совершать таинства с непременным физическим присутствием верующих. "Но мы действительно можем больше развивать миссию в цифровом пространстве", добавил глава ОВЦС.