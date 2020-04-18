{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Медперсонал Росгвардии прошел обучение по диагностике и лечению коронавирусной инфекции

Также созданы команды для проведения дезинфекции объектов казарменно-жилищного фонда и мест пребывания военнослужащих и сотрудников

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Медицинский персонал Росгвардии прошел обучение по профилактике, диагностике и лечению нового коронавирусного заболевания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Медицинский персонал военных госпиталей прошел обучение по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Росгвардии ежедневно проводят специальную обработку служебного транспорта, в том числе авиационной техники. В ряде регионов по обращению местных властей военнослужащие Росгвардии дезинфицируют детские площадки, автозаправочные станции, автобусные остановки и участки дорог", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что созданы команды для проведения дезинфекции объектов казарменно-жилищного фонда и мест пребывания военнослужащих и сотрудников. "Проводится дезинфекция зданий, помещений и территорий воинских частей, а также специфическая химиопрофилактика", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии доставляют продукты и лекарства ветеранам Великой Отечественной войны, а также одиноким ветеранам службы и семьям сотрудников и военнослужащих Росгвардии, погибших при исполнении служебного и воинского долга.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
В Москве ожидается температура выше климатической нормы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС