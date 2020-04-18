Медперсонал Росгвардии прошел обучение по диагностике и лечению коронавирусной инфекции

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Медицинский персонал Росгвардии прошел обучение по профилактике, диагностике и лечению нового коронавирусного заболевания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Медицинский персонал военных госпиталей прошел обучение по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Росгвардии ежедневно проводят специальную обработку служебного транспорта, в том числе авиационной техники. В ряде регионов по обращению местных властей военнослужащие Росгвардии дезинфицируют детские площадки, автозаправочные станции, автобусные остановки и участки дорог", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что созданы команды для проведения дезинфекции объектов казарменно-жилищного фонда и мест пребывания военнослужащих и сотрудников. "Проводится дезинфекция зданий, помещений и территорий воинских частей, а также специфическая химиопрофилактика", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии доставляют продукты и лекарства ветеранам Великой Отечественной войны, а также одиноким ветеранам службы и семьям сотрудников и военнослужащих Росгвардии, погибших при исполнении служебного и воинского долга.