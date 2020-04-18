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Пандемия коронавируса нового типа

Педагогические вузы будут оказывать школам методическую поддержку

Как заявили в Минпросвещения, это нужно, чтобы исключить пробелы в знаниях у учащихся в связи с переходом на дистанционное обучение во время пандемии коронавируса

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Педагогические вузы и институты повышения квалификации окажут методическую поддержку школам, чтобы исключить пробелы в знаниях у учащихся в связи с переходом на дистанционное обучение во время пандемии коронавируса. Об этом заявил в субботу министр просвещения Сергей Кравцов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Минпросвещения сделает все для того, чтобы обеспечить методическую поддержку школам в начале следующего учебного года. Мы провели совещание с педагогическими вузами. И мы подключим педагогические вузы также к этой работе, институты повышения квалификации. Мы не допустим, чтобы были в результате той объективной ситуации, которая есть, какие-то пробелы в знаниях или неосвоение материала у тех школьников, которые 1 сентября придут в школу", - сказал он.

Ранее Минпросвещения РФ перенесло всероссийские проверочные работы для школьников на начало следующего учебного года. Таким образом, как заявлял Кравцов, в ведомстве рассчитывают провести входную диагностику знаний учащихся на старте учебного года и соответствующе скорректировать образовательный процесс.

По данным Минпросвещения России, в 2020 году в стране насчитывается более 40 тысяч школ, свыше 16,5 млн учащихся и около 2 млн педагогических работников.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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