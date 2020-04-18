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Пандемия коронавируса нового типа

В вахтовом поселке в Якутии зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом

На территории Чаяндинского месторождения действует карантин

ЯКУТСК, 18 апреля. /ТАСС/. Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом среди вахтовиков зафиксировали на Чаяндинском месторождении в Ленском районе Якутии, где власти региона объявили карантин, сообщил в субботу оперативный штаб республики.

Ранее коронавирус был подтвержден у семерых вахтовиков: трое сотрудников "Газпром добыча Ноябрьск" уже доставлены в больницу в городе Ленске, диагноз еще у четверых подтвердился в городе Ноябрьске.

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"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), по состоянию на 18 апреля 2020 года зарегистрировано 88 случаев новой коронавирусной инфекции в городе Якутск и пяти районах республики, в том числе 11 случаев на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Одиннадцать больных находятся в вахтовом поселке "Газпром добыча Ноябрьск", - говорится в сообщении. Всего к работам на Чаяндинском месторождении привлечены свыше 9 тыс. человек.

14 апреля стало известно об очаге заражения в вахтовом поселке на территории Чаяндинского месторождения в Ленском районе Якутии. Троих сотрудников "Газпром добыча Ноябрьск" с подтвержденным коронавирусом доставили в районную больницу в Ленске. В связи с выявлением заражения в вахтовый поселок из Ноябрьска самолетом прибыли врачи для осмотра сотрудников. У четверых из 23 вывезенных из Якутии в Ноябрьск вахтовиков позднее подтвердили коронавирус. 17 апреля власти Якутии объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения.

Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЯкутияПандемия коронавируса нового типа
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