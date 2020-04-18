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Пандемия коронавируса нового типа

Турчанка излечилась от COVID-19 в 107 лет

Сейчас она находится на 14-дневном карантине у себя дома

АНКАРА, 18 апреля. /ТАСС/. Жительница Стамбула стала одним из самых пожилых людей в мире, поборовших COVID-19 (болезнь, вызываемую коронавирусом нового типа). Об этом сообщило в субботу агентство Anadolu.

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107-летняя Хавахан Карадениз поступила в Стамбульскую научно-исследовательскую клинику 7 апреля с жалобами на сильный кашель и высокую температуру. Тест на коронавирус у женщины оказался положительным. Как отмечает агентство, Карадениз смогла вылечиться в течение одной недели. По мнению врачей, ей удалось это сделать в столь короткий срок благодаря сильному иммунитету. Сейчас она находится на 14-дневном карантине у себя дома. Вместе с ней на карантине также находится ее внук Эндер Чыраг, который ухаживает за бабушкой.

Это не первый случай выздоровления человека столь преклонного возраста после заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Как сообщил 9 апреля информационный портал NU.nl, Корнелия Рас из небольшой деревни на юге Нидерландов стала старейшим в мире человеком, который выздоровел после заражения коронавирусом. На момент выписки из больницы (6 апреля) женщине было 107 лет (она родилась 17 марта). На днях от коронавирусной инфекции излечились 106-летняя жительница Великобритании Конни Титчен и 105-летняя испанка Эвариста Рубио. Нередко становится известно о выздоровлении очень пожилых людей и в Италии: среди излечившихся есть 104-летняя и 102-летняя женщины, 101-летний мужчина, а также несколько пациентов, чей возраст превысил 90 лет.

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. С тех пор число инфицированных в республике превысило 78 тыс. Общее число умерших достигло 1 769, выздоровел 8 631 человек.

Теги
ТурцияПандемия коронавируса нового типа
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