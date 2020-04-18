Режим самоизоляции продлили по всех регионах Поволжья до 30 апреля или особых распоряжений

В Нижегородской области, где отмечено 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, изменили критерии обязательной двухнедельной изоляции для приезжих. Если прежде эта мера касалась только гостей из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, то с 17 апреля она распространяется на жителей регионов с высоким уровнем выявления случаев коронавирусной инфекции. "Перечень таких регионов будет определяться региональным координационным штабом исходя из динамики заболеваемости на каждой конкретной территории. Прибывающие обязаны провести 14 дней в домашней самоизоляции либо в обсерваторе", - сообщили журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области.

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Оренбургская область стала последним регионом Приволжского федерального округа (ПФО), где продлили режим обязательной самоизоляции, ранее до 30 апреля или на неопределенный срок ограничения ввели во всех субъектах округа, сообщили представители властей. В Нижегородской области, где зафиксировано 517 случаев заражения, принято решение об обязательной самоизоляции для всех приезжающих в регион, в Мордовии и Удмуртии, как следует из данных сайта стопкоронавирус.рф и информации местных властей, за сутки количество инфицированных увеличилось почти в 1,5 раза, в целом по округу приблизилось к 2,5 тыс.

Кроме того, с 17 апреля в регионе введен запрет на использование каршеринга, а также на любительскую и спортивную охоту в весенний период. Перевозчикам, которые осуществляют транзитные заказные пассажирские перевозки через территорию Нижегородской области, запрещено останавливаться, сажать или высаживать пассажиров на территории региона. Водителей общественного транспорта на межрегиональных маршрутах обязали выдавать приезжим уведомления о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

Власти Оренбургской области, где ранее режим обязательной самоизоляции был установлен до 19 апреля, приняли решение о его продлении. "Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции в регионе до 30 апреля", - сказано в сообщении пресс-службы губернатора и правительства области. В опубликованном указе главы региона уточняется, что организации среднего профессионального образования продолжат работу с применением исключительно дистанционных технологий и электронных форм обучения. С 20 апреля очно присутствовать на занятия в группах до пяти человек разрешили только будущим водителям и подлежащим призыву в армию в 2020 году.

После инцидента на железнодорожных вокзалах Новотроицка и Орска, где медикам в пятницу не предоставили помещение для организации анкетирования и забора анализов у прибывших из Москвы, в указе появился пункт о постах контроля на железнодорожных станциях. Теперь он уточнен и содержит точную формулировку "в зданиях вокзалов железнодорожных станций".

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил с инициативой завершить из-за пандемии учебный год для школьников 1-8 классов 30 апреля. В сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона, говорится, что решение о сроках окончания учебного года руководители органов местного самоуправления муниципальных образований и директора образовательных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Ульяновской области, принимают самостоятельно. "Для обучающихся 9,10 и 11 классов при неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке профильное министерство предлагает продолжить образовательный процесс с использованием дистанционных технологий и электронного обучения в соответствии с календарными учебными графиками", - отмечается в сообщении.

В Пензенской области тем временем возобновилась деятельность компаний, занимающихся установкой, настройкой и ремонтом оборудования для спутниковой связи и телевидения. В Татарстане с 20 апреля официально разрешена работа парикмахерских, соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Власти рекомендовали предпринимателям, которые представляют данные услуги, ежедневно измерять температуру сотрудников, обеспечивать необходимые санитарные нормы, а также принимать клиентов с интервалом в десять минут, во время которого должна проводиться дезинфекция рабочего места.

Рост в полтора раза

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в ПФО, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в субботу увеличилось на 365 и приблизилось к 2,5 тыс. При этом число пациентов с коронавирусом в Мордовии и Удмуртии за сутки выросло почти в 1,5 раза. Количество зараженных в Мордовии увеличилось с 133 до 198, в Удмуртии - с 62 до 92, что власти регионов объяснили выявлением инфицированных в семейном кругу и в закрытой на карантин больнице.

"В подавляющем большинстве случаев они [случаи заражения] являются следствием непосредственных контактов с гостями, приехавшими из Москвы. Однако уже зарегистрированы случаи, когда первоисточник инфекции не может быть уверенно идентифицирован. <...> Сейчас много ситуаций, когда заболевание подтверждается у членов одной семьи, одновременно у трех-четырех человек. Это также влияет на рост числа заболевших, поскольку инфицированными оказываются сразу несколько человек", - прокомментировали в оперштабе Мордовии, отметив, что значительно увеличилось число тестирований на коронавирус - до 700 в сутки.

В Удмуртии из 30 новых случаев 26 зарегистрированы у пациентов ижевской городской клинической больницы №1, которая закрыта на карантин. "За последние сутки в Удмуртской Республике выявлено и лабораторно подтверждено 30 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из 30 новых случаев 26 - это пациенты Первой городской клинической больницы [Ижевска], которые находятся 10 дней на карантине", - сказал глава региона Александр Бречалов, по информации которого, число выявленных случаев заражения в больнице достигло 49, из них 42 - это пациенты, еще семь - медицинские работники.

Девять фактов заражения медиков коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Пензенской области, где всего диагностировано 140 случаев коронавируса. Также в больницах находятся восемь детей с коронавирусной инфекцией. "Тяжелых среди мам и детей нет, они находятся на превентивном лечении и изолированы от окружающих", - сообщил министр здравоохранения Александр Никишин в эфире ГТРК "Пенза".

Непрофильная помощь

Предприятия Поволжья на период пандемии продолжают частично изменять профиль работы и оказывают финансовую поддержку властям в борьбе с инфекцией. Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы Чувашии, предприятия республики в борьбе с коронавирусом помогут дезинфицирующими средствами и бесконтактными термометрами. Компания "АБС ЗЭиМ Автоматизация" приобретет 33 инфракрасных термометра, компания "РусГидро" перечислила 5 млн рублей на счет Новочебоксарской больницы для приобретения аппаратов ИВЛ, группа компаний "СМУ-55" направила 1,5 млн рублей больнице скорой медицинской помощи для приобретения мониторов и другой необходимой техники.

ПАО "Химпром" приняло решение безвозмездно и на регулярной основе обеспечивать дезинфицирующим средством для рук все медицинские учреждения, а также учреждения социального обслуживания республики. Кроме этого, муниципалитеты Чувашии могут закупить у предприятия в необходимом объеме дезинфицирующее средство - гипохлорит кальция. Деньги на закупки в муниципалитеты уже поступили. Гипохлорит кальция будут использовать для обработки тротуаров, скамеек, остановок, подземных переходов.

Ульяновское предприятие турецкой компании "Мартур", которое занимается производством автомобильных сидений для Renault и "АвтовАЗа", безвозмездно поможет местным производителям шить гигиенические маски, соответствующая договоренность достигнута губернатором Сергеем Морозовым с руководством компании. "Благодаря этому в регионе будет производиться на пять тысяч масок в сутки больше. Все расходные материалы для пошива изделий предприятию предоставит фабрика "Бостон". "Мартур" оказывает помощь по пошиву безвозмездно", - привели слова Морозова в Корпорации развития Ульяновской области.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.