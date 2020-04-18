Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальную службу в Москве в храме Христа Спасителя.

Владимир Путин много лет подряд приезжал в храм на пасхальное богослужение, но в этому году решил прервать традицию из-за ситуации с коронавирусом. Он посетит часовню на территории своей резиденции в Ново-Огарево и поставит свечу. Михаил Мишустин от поездки также воздержался.

В проповеди в Вербное воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, исполняя введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарные предписания. Согласно циркулярному письму управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), опубликованному официальным сайтом РПЦ, церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля пройдут без прихожан в связи с требованием санитарных властей.