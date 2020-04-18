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Пандемия коронавируса нового типа

Промышленники помогут властям Коми в открытии обсерватора и ПЦР-лаборатории

Врио главы региона Владимир Уйба встретился с гендиректором "Газпром трансгаз Ухта" Александром Гайворонским

СЫКТЫВКАР, 18 апреля. /ТАСС/. Власти Республики Коми заручились поддержкой крупных промышленных компаний в развертывании дополнительных коек для больных с коронавирусом, обсерватора и ПЦР-лаборатории в Ухте, втором по величине городе в регионе, где сейчас нет возможности проводить исследования на коронавирус. Об этом сообщил в субботу врио главы республики Владимир Уйба.

"Вчера я встретился с гендиректором "Газпром трансгаз Ухта" Александром Гайворонским и задал основной вопрос, который - это создание лаборатории ПЦР [для диагностики коронавируса методом полимеразной цепной реакции], сейчас мы возим анализы [из Ухты, что в 350 км] в Сыктывкар, это неправильно. Компания взяла на себя ремонт, а мы оснастим эту лабораторию оборудованием, в ближайшее время она будет запущена в работу", - сказал Уйба в видеоообращении к жителям, размещенном на странице региона "ВКонтакте".

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По его словам, состоялась также встреча с гендиректором ПАО "МРСК Северо-Запад" Артемом Пидником. "Один из основных вопросов встречи: в селе Усть-Кулом есть сервисный центр МРСК Северо-Запада, который сегодня простаивает. Договорились о том, что его передадут республике во временное пользование под обсерватор. Центр удобно находится рядом с районной больницей", - сообщил Уйба.

На 18 апреля, по его данным, в Коми насчитывается 474 зарегистрированных и подтвержденных случаев коронавируса, в том числе 19 новых за минувшие сутки. Под наблюдением находятся 4257 человек, выздоровело 10 человек. Ранее сообщалось про три смертельных случая. "Приросты небольшие, но мы совершенно не расслабляемся и готовимся к пику, который ожидается к 30 апреля. Чтобы встретить его во всеоружии, готовим республиканскую больницу как основной госпиталь под больных с коронавирусом, наращиваем там площади под дополнительные койки реанимационные. Дополнительно также готовим площади немедицинские, резервные, в случае если пик будет превышать возможности медицины, чтобы были дополнительные койки, заранее развернутые для больных средней тяжести", - сказал врио главы Коми.

Ранее он сообщал о передаче всего коечного фонда республиканской больницы, а это порядка 700 коек, для больных с коронавирусом. Остальные инфицированные переводятся в другие медучреждения региона.

Республика Коми находится на пятом месте по числу больных с коронавирусом после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Нижегородской области.

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКомиПандемия коронавируса нового типа
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