В Афины доставили Благодатный огонь

АФИНЫ, 18 апреля. /ТАСС/. Самолет греческой авиакомпании Aegian доставил в субботу в Афины Благодатный огонь из Иерусалима. Встречу его в афинском международном аэропорту показало государственное греческое телевидение ERT.

В афинском международном аэропорту имени Элефтериоса Венизелоса Благодатный огонь встречали заместитель министра иностранных дел Греции Костас Влахос, отвечающий за религиозные отношения и связи с зарубежной греческой диаспорой, и митрополит Месогейский и Лавреотикийский Николаос. В церемонии встречи огня участвовали в общей сложности 17 человек, которые сохраняли меры предосторожности, в том числе социальную дистанцию. Не было традиционного почетного караула, оркестра, красной ковровой дорожки. В предыдущие годы в Греции, где церковь не отделена от государства, Благодатный огонь обычно встречали в афинском аэропорту с почестями, которые отдаются главе государства.

Из аэропорта Благодатный огонь был доставлен в экзархат Гроба Господня в центральном афинском районе Плака. Как сообщил МИД Греции, огонь на этот раз не будут развозить по храмам в континентальной части страны и на островах, так как из-за коронавируса в Греции введены жесткие ограничения на выход жителей из домов и передвижение на автомобилях. Священники будут проводить службы в храмах за закрытыми дверьми, без допуска верующих. "Для нас первоочередной задачей сейчас является защита общественного здоровья, мы хотим избежать скопления людей, поэтому Благодатный огонь не будет передаваться в приходы", - подчеркнул Влахос.

Заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за координацию борьбы с кризисными ситуациями, ранее предостерег от реализации инициатив, озвученных некоторыми мэрами, предложившими из-за введенного правительством запрета на посещения верующими церквей на Пасху разносить Благодатный огонь по домам. По его мнению, это повысит риск распространения инфекции.

13 апреля правительство Греции запретило жителям страны на Пасху ходить в гости к родственникам и друзьям. Власти также объявили об увеличении штрафов на время праздников.

В Греции, в отличие от ряда европейских стран, сравнимых с ней по площади территории и численности населения, зафиксировано сравнительно мало случаев инфицирования новым коронавирусом и смертельных исходов. По мнению экспертов, это результат своевременного запрета массовых мероприятий, закрытия непродовольственных магазинов, музеев, кинотеатров и других объектов, а также жестких ограничений на передвижение жителей. По данным за субботу, число заразившихся коронавирусом в Греции увеличилось за сутки всего на 11 человек и достигло 2 235. От инфекции за почти два месяца умерли в общей сложности 110 человек.