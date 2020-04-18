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Пандемия коронавируса нового типа

В Адыгейске больницу закрыли на карантин из-за инфицированного коронавирусом медработника

В стационаре под наблюдением остаются 17 человек

МАЙКОП, 18 апреля. /ТАСС/. Межрайонная больница города Адыгейска по предписанию Роспотребнадзора в субботу закрыта на карантин в связи с инфицированием коронавирусом медработника, сообщил журналистам министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.

Коронавирус выявлен у сотрудника поликлиники Адыгейской межрайонной больницы, начато выявление контактировавших с ним лиц и их изоляция. Власти Адыгейска в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом со среды запретили въезд и выезд за пределы населенного пункта, соответствующее распоряжение подписал мэр Махмуд Тлехас.

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"Объявлен карантин на 14 дней в стационаре (больницы). Это сделано специально, чтобы инфекция не распространялась на стационарные отделения. Есть большой риск, поэтому мы выполняем предписание Роспотребнадзора. На сегодняшний день в стационаре остается 17 человек, все они будут находиться под жестким наблюдением, пока анализы не у всех готовы", - сказал министр.

Он уточнил, что коронавирус на сегодняшний день выявлен у 21 медработника, 16 из них - из Адыгейска. Все больные, нуждающиеся в экстренной помощи, будут доставляться в Адыгейскую республиканскую клиническую больницу. Для выполнения этой задачи увеличено количество бригад скорой медицинской помощи, добавил министр.

По данным оперштаба республики, на 18:00 мск субботы в инфекционную больницу Майкопа за сутки поступило четыре человека с коронавирусной инфекцией. Всего госпитализировано 123 человека, из них стационарное лечение получает 82, амбулаторное - 41. С начала пандемии в Адыгее выздоровели и выписаны 15 человек, умерли двое.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАдыгеяПандемия коронавируса нового типа
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