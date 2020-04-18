Краснодарский край первым из регионов принял частицу Благодатного огня

КРАСНОДАР, 18 апреля. /ТАСС/. Краснодарский край стал первым регионом России, куда в субботу доставлена частица Благодатного огня, сообщается в Telegram-канале администрации края.

"Сегодня около 13:50 (мск) в храме Воскресения Христова в Иерусалиме сошел Благодатный огонь и был передан представителям христианских церквей. Зажженная от огня из храма Гроба Господня лампада была доставлена и на Кубань", - говорится в сообщении. В администрации добавили, что это стало возможным благодаря договоренности губернатора края Вениамина Кондратьева и посла России в Израиле Анатолия Викторова.

"Мы первый регион в России, куда прибыл благодатный огонь из Иерусалима. Лампаду с его частицей доставят в Екатерининский кафедральный собор, где пройдет пасхальное богослужение", - добавили в администрации.

Из-за существующих ограничений в связи с режимом карантина, действующем на территории региона из-за распространения коронавируса, традиционной встречи в аэропорту Краснодара не было. Пасхальное богослужение совершит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

"Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции по требованию главного санитарного врача края здание храма будет закрыто для посещения. Крестный ход пройдет только при участии духовенства. Состоятся онлайн-трансляции богослужений храмов Екатеринодарской епархии", - добавили в пресс-службе, отметив, что освятить куличи и другую пищу можно будет во дворе храмов. При этом прихожане должны находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга, иметь маски и дезинфицирующие средства.

Ранее сообщалось, что Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Храм Гроба Господня и Благодатный огонь

Гроб Господень - главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Каждый год в Великую Субботу (в этом году выпадает на 18 апреля) накануне православной Пасхи там происходит чудо схождения Благодатного огня.

Это место было обнаружено спустя три века после Распятия прибывшими в Иерусалим посланцами римского императора Константина, провозгласившего христианство государственной религией. Там к 335 году был построен так называемый первый Храм Гроба Господня, который в настоящее время представляет собой огромный архитектурный комплекс, включающий, в частности, Голгофу с местом Распятия, Кувуклию - часовню в центре храма, скрывающую непосредственно пещеру Гроба, - подземный храм Обретения Животворящего Креста, храм Святой Равноапостольной Елены.