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Православная Пасха

Делегация УПЦ привезла в Киев Благодатный огонь из Иерусалима

Все желающие смогут зажечь свечи и лампады от привезенного огня в Свято-Воскресенском храме, который находится около Киево-Печерской лавры

КИЕВ, 18 апреля. /ТАСС/. Делегация Украинской православной церкви (УПЦ) доставила из Иерусалима Благодатный огонь, который в субботу сошел в храме Гроба Господня. Встречу делегации, которую возглавил епископ Барышевский Виктор, на шоссе у въезда в Киев транслировал телеканал "112 Украина".

Представители епархий, а также прихожане смогут зажечь свечи и лампады от привезенного огня в Свято-Воскресенском (Афганском) храме, который находится около Киево-Печерской лавры в Киеве.

"В условиях карантина это будет особый способ, то есть нужно предварительно позвонить в храм, договориться о том, что есть желание приехать. Там скажут в какой час и в какой день, то есть огонь не будут раздавать сегодня вечером для всех сразу - это невозможно в условиях карантина, - пояснил епископ. - Мы будем ответственно придерживаться всех тех условий, которые определены государством, чтобы преодолеть эту эпидемию. Каждый человек может получить Благодатный огонь, но это будет происходить в течение всей светлой недели".

Как сообщал в беседе с ТАСС председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент, в этом году в связи с карантином предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершит пасхальную литургию с молитвой о прекращении эпидемии в своей резиденции в Свято-Пантелеймоновском монастыре в Киеве. Он уже обратился к мирянам с поздравлением по случаю наступающего праздника Пасхи. "Желаю всем мужества, здоровья, спасения, той благодатной силы, которой Господь победил мир с его болезнями, скорбями, которой воскрес из мертвых, которой подарил нам вечное спасение и вечную жизнь", - сказал митрополит.

На Украине с 12 марта действует карантин, а также введен режим чрезвычайной ситуации. Они продлятся как минимум до 24 апреля. Президент страны Владимир Зеленский настаивает, чтобы граждане страны в этом году в связи с пандемией коронавируса праздновали Пасху дома. Массовые мероприятия могут спровоцировать распространение болезни, подчеркнул он, что станет причиной для продления карантина. По данным Минздрава на 18 апреля, за минувшие сутки в стране зафиксировано 444 новых случаев заражения коронавирусом, а общее количество зараженных достигло 5 тыс. 106. От болезни скончались 133 человека, выздоровели 275 пациента.

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УкраинаПравославная Пасха
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