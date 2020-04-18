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Пандемия коронавируса нового типа

Ростовский университет выделит места в общежитиях медикам, борющимся с коронавирусом

Студенческий городок ДГТУ расположен недалеко от центральной больницы города, где находятся пациенты с коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апреля. /ТАСС/. Донской государственный технический университет (ДГТУ) предоставит медикам, борющимся с коронавирусом, места в общежитиях, находящихся в центре города. Об этом в субботу сообщил на своей странице в Instagram мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

"Мы прорабатываем вопросы создания комфортных условий для медицинских работников. <...> Ректор ДГТУ Бесарион Месхи пошел нам навстречу и выделил для этого новые студенческие общежития", - сказал он.

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Студенческий городок ДГТУ расположен недалеко от центральной городской больницы Ростова-на-Дону, где находятся пациенты с коронавирусом. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о переводе медучреждений в режим повышенной готовности.

В связи со сложившейся эпидобстановкой на базе больницы №20 Ростова-на-Дону планируют оборудовать второй госпиталь для пациентов с коронавирусом на 300 койко-мест. Также за счет средств федерального бюджета в регионе будет доукомплектовано 1090 инфекционных коек.

Ростовская область находится на 21-м месте среди регионов по количеству зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в России. По состоянию на 18 апреля в регионе насчитывается 197 случаев заражения, из которых 75 - в Ростове-на-Дону. Пять человек подключены к аппарату ИВЛ, состояние одного из этих пациентов крайне тяжелое. 13 человек выздоровели. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.

Теги
РоссияРостовская областьПандемия коронавируса нового типа
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