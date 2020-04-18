Мадуро заявил, что готов принять помощь в борьбе с коронавирусом "даже от дьявола"

БОГОТА, 18 апреля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов принять помощь в борьбе с распространением нового коронавируса от кого угодно, "даже от дьявола". Соответствующее заявление он сделал в субботу во время выступления в эфире радиостанции АМ 750 .

"Принял бы я помощь от [президента Колумбии Ивана] Дуке? Я бы принял ее даже от дьявола, если бы это пошло на пользу здоровью людей [в Венесуэле]", - сказал Мадуро.

При этом политик отметил, что "в Колумбии Иван Дуке является монстром Франкенштейна, созданным [экс-президентом] Альваро Урибе Велесом. [Дуке] послушный, управляемый человек, которым манипулируют.

Он добавил, что Урибе является человеком, "исполненным ненависти". "Он связан с наркокартелями и военизированными группировками", - сказал Мадуро.

О парламентских выборах

Мадуро заявил, что выборы в Национальную ассамблею (однопалатный парламент), которые должны состояться в 2020 году, могут быть перенесены на более поздний срок из-за коронавируса.

"Я не знаю, будут ли [парламентские] выборы в этом году. Сегодня было бы безответственно с моей стороны сказать, что выборы состоятся", - заявил Мадуро.

Глава Венесуэлы добавил, что данный вопрос будет решать Верховный суд.

Венесуэльское правительство проинформировало о двух первых случаях инфицирования коронавирусом в стране 13 марта. Мадуро 17 марта объявил о решении ввести карантин на всей территории республики. По состоянию на 17 апреля общее число заразившихся в Венесуэле составляет 227, девять человек умерли, 113 выздоровели.